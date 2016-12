Lo scorso 13 ottobre, come noto, a Bob Dylan è stato assegnato da parte dell'Accademia Svedese il Premio Nobel per la Letteratura 2016, un riconoscimento al suo "aver creato una nuova espressione poetica nell'ambito della grande tradizione musicale americana". La popolarità del cantautore di Duluth, in seguito all'assegnazione del premio, è cresciuta inevitabilmente: come già riportato da Rockol, nelle 24 ore successive alla diffusione della notizia relativa al Nobel, gli ascolti delle canzoni di Dylan sulla piattaforma di streaming Spotify sono aumentati del 512% (la sua canzone più ascoltata, nel corso di quelle 24 ore, è stata "Like a rolling stone"). Ma che impatto ha avuto sulla vendita dei dischi la notizia dell'assegnazione del Nobel a Dylan?



Lo scopriamo ora, grazie alla pubblicazione della Billboard 200, la classifica dei dischi più popolari negli Stati Uniti, realizzata combinando tra loro le vendite effettive degli album, il coefficiente TEA (1 TEA corrisponde a 10 tracce, l'equivalente di un disco) e il coefficiente SEA (si riferisce allo streaming: 1.500 riproduzioni in streaming equivalgono a una copia - ricordiamo che negli States, nello stilare le classifiche di vendita di musica, lo streaming viene considerato da ormai due anni). I dati della Billboard 200 in questione si riferiscono alla settimana che va dal 13 ottobre (giorno in cui l'Accademia Svedese ha assegnato il Nobel al cantautore) al 20 ottobre.



Bob Dylan è presente nella Billboard 200 con un solo disco, "The essential Bob Dylan": si tratta di una raccolta, pubblicata su doppio cd nel 2000, contenente alcune delle sue canzoni più importanti dal 1963 al 2000, appunto. La raccolta si è piazzata alla posizione numero 76 della classifica: nei sette giorni successivi alla notizia dell'assegnazione del Nobel, il disco ha venduto circa 7.000 copie.



Billboard ha inoltre rivelato che, nella stessa settimana di riferimento, le vendite complessive dei dischi di Dylan negli Stati Uniti sono cresciute del 104% (19.000 le copie vendute in totale), mentre lo streaming e le riproduzioni dei video sono cresciute del 53% (6,7 milioni di riproduzioni).