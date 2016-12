Il super-trio dei Winery Dogs (alias Mike Portnoy, Billy Sheehan e Richie Kotzen) ha fatto sapere di avere in programma una lunga pausa che vedrà la band in stand-by per tutto l'arco del prossimo anno. Sarà dunque un 2017 sabbatico per il gruppo, i cui componenti hanno scelto di prendersi tempo per dedicarsi a una serie di progetti personali.

Propio il batterista-prodigio Mike Portnoy ha detto ai microfoni di Sirius XM:

In pratica ci fermeremo per tutto il 2017. Richie farà le su cose da solista, mentre credo che Billy abbia degli impegni con i Mr. Big. Io passerò la prima parte dell'annata con la Neal Morse Band, poi probabilmente ci sarà un nuovo disco dei Flying Colors e uno dei Metal Allegiance. Billy, Richie ed io ci siamo accordati per ritrovarci, in linea di massima, dopo il 2017 - probabilmente all'inizio del 2018.

Ad ogni modo i fan dei Winery dogs non resteranno del tutto a secco, visto che Portnoy stesso ha confermato che all'inizio del 2017 uscirà un live della band inciso a Santiago del Cile a su cui sta lavorando al momento, per dare gli ultimi ritocchi.