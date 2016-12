Iggy Pop è il protagonista di una puntata dello show televisivo statunitense “Austin City Limits” che andrà in onda sabato 29 ottobre su PBS. Come noto, il programma è sempre incentrato su una performance live intera di una band o un artista: l'ex frontman degli Stooges, per l'occasione, ha proposto una scaletta di suoi grandi classici - ma anche alcuni brani dall'ultimo disco uscito ("Post Pop Depression").

E' già possibile visionare in streaming online una sostanziosa preview di ciò che si vedrà sullo schermo nell'episodio in arrivo, grazie a quattro video relativi alle performance di “Lust for Life”, “Paraguay” (dall'ultimo album), “China Girl” e “Funtime”. Ad accompagnare l'Iguana sul palco c'era la sua backing band che consta di Josh homme (Queens of the Stone Ag), Dean Fertita, Troy Van Leeuwen, e Matt Helders (Arctic Monkeys).