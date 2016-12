Sette giorni fa, dopo aver parlato telefonicamente con una persona che si occupa della comunicazione in Sky, ho inviato la mail che vi riporto qui di seguito.

Buongiorno,

noi di www.rockol.it abbiamo avviato qualche mese fa una nostra campagna di sensibilizzazione tesa a chiedere visibilità per i nomi degli autori delle canzoni.

Abbiamo già criticato su questo argomento sia il Festival di Sanremo sia The Voice, e prima di fare la stessa cosa con X Factor, cioè criticare ex post, mi sono detto che forse sarebbe stato meglio chiedervi preventivamente se voi, per le puntate dei live, avete intenzione di fare qualcosa di diverso dagli scorsi anni, in maniera da permettere ai telespettatori di conoscere i nomi degli autori delle canzoni che verranno cantate dai concorrenti.

A noi sembrerebbe logico e doveroso: voi cosa ne pensate?

Se ci risponderete pubblicheremo la nostra domanda e la vostra risposta.

Grazie

Franco Zanetti

direttore di Rockol

Telefonicamente mi era stata promessa una risposta scritta, che però non è mai arrivata. Non ne voglio trarre conclusioni arbitrarie; evidentemente l'argomento non ha suscitato il loro interesse.

Io continuo a ritenere con ferma convinzione che un programma nel quale i concorrenti si affrontano principalmente cantando canzoni già interpretate da altri artisti debba dare informazioni su queste canzoni: chi le ha scritte, quando, quando sono state pubblicate la prima volta. Evidentemente questo non è previsto dal format. Però poi non vengano a dire che X Factor è un programma musicale...

Franco Zanetti