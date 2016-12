Gli Yes sono tra gli artisti candidati a entrare, il prossimo anno, nella Rock and Roll Hall of Fame. Sulla nomination della band inglese ha detto la sua, intervistato da WROR, l’ex tastierista del gruppo Rick Wakeman.



Wakeman dice che una volta teneva molto a che gli Yes fossero inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, ora lo è meno perché ha capito che le persone che decidono chi deve entrare e chi no non ammirano il prog rock: “Mi sono speso pubblicamente perché gli Yes entrassero nella Rock and Roll Hall of Fame quando non ero nella band perché sentivo che la band lo avrebbe meritato. Quello che dico è che ci sono alcune band che non ho idea del perché siano lì e ci sono gruppi come gli Yes che non ci sono. Questa cosa semplicemente non ha un briciolo di senso per me."



Ha anche aggiunto che non è sicuro di presentarsi alla cerimonia della elezione se gli Yes fossero inclusi: “Sembra che ogni cosa che abbia a che fare con il prog rock venga considerato dalla giuria come una parolaccia, un qualcosa di un'epoca passata. Nonostante il fatto, ed è dimostrato, essere stata la musica più inventiva e influente per i musicisti che ci sia mai stata nella storia del rock 'n' roll, tuttavia è ignorata. Non sono sicuro se mi piacerebbe esserci. Sono disgustato per il modo in cui il prog rock e gli Yes sono stati trattati che potrei essere occupato. Potrei dovermi lavare i capelli quella sera".