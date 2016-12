Questa settimana esce l’autobiografia di Phil Collins “Not dead yet”, nel libro il musicista inglese ricorda la sua amicizia con Michael Jackson e fornisce la propria opinione sulle denunce per le presunte molestie sessuali nei confronti dei minori.



Scrive sul Re del Pop: "E’ molto dolce e gentile. Tutti i pensieri sulle cose strane di cui ho sentito dire spariscono in un istante. Non faccio una piega quando invita Lily e Jill al piano di sopra nella sua camera dei giochi. Michael Jackson, anche se chiaramente non è un comune mortale come noi, non è il tipo così strano che ci si aspetta. E’ un grande musicista e un bel ragazzo che ha vissuto una vita straordinaria a partire dall'età di 5 anni. Ma, anche se non ho conoscenza diretta dei lati più oscuri della vita di Michael, devo dire che probabilmente non c'è fumo senza un qualche tipo di fuoco."