Non si dice nulla di nuovo svelando che tra i fratelli Gallagher non corre buon sangue. Entrambi non perdono occasione per prendere in giro l’altro ad ogni piè sospinto. L’ultima dichiarazione della saga è firmata da Liam che ha rivelato quando si sono visti per l’ultima volta.



Parlando con il Toronto Sun Liam dice: “Penso che deve essere stato a una partita di calcio del Manchester City nel 2013 o nel 2014. Lui era in un box, io in un altro. Io ero il piano sopra di lui. Sono andato a salutarlo, gli ho pizzicato il capezzolo e baciato l’orecchio. Non credo che ci siamo parlati. Penso abbia fatto una di quelle sue facce quando sembra che stia succhiando un fottuto limone”