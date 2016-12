I Daft Punk non sono soliti esibirsi dal vivo molto spesso: nel corso della loro carriera, dal 1993 ad oggi, il duo francese di musica elettronica è stato impegnato solamente con due tournée, le quali si sono svolte a distanza di dieci anni l'una dall'altra - la prima nel 1997, la seconda nel 2007, diventate poi due dischi dal vivo intitolati "Alive 1997" e "Alive 2007". Da diverso tempo, ormai, si parla di un possibile ritorno sui palchi dei Daft Punk, ma le voci sono state sempre smentite.



All'inizio di questo mese, però, è successo qualcosa di strano: sul web è comparso un sito, "Alive 2017", che è andato ad alimentare le voci relative ad un possibile nuovo tour del duo (che, forse non a caso, arriverebbe a dieci anni esatti di distanza dal precedente). Aprendo la pagina principale del sito, ci si trovava di fronte ad alcuni strani numeri: "23", "05", "33" e "22", interpretati da alcuni come le coordinate di città quali Parigi, Los Angeles, Londra, New York. E una scritta: "WAKE DATE 2016-10-27", che lasciava intendere che eventuali annunci sarebbero arrivati il 27 ottobre.



Ora che il giorno del presunto annuncio è arrivato, se si apre il sito www.alive2017.com, compare solamente la scritta "ALIVE": la band, sui suoi canali social ufficiali, tace. Non un post, non un indizio: niente di niente.



All'inizio di questa settimana è arrivata la smentita, da parte di uno degli organizzatori del Festival di Glastonbury, che i Daft Punk non saranno tra gli headliner della manifestazione per l'edizione 2017.