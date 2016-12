Dopo essersi esibiti in supporto ai Blackberry Smoke lo scorso giugno, i Simo tornano in Italia per l'unica tappa della nuova tournée nel nostro Paese. L'appuntamento con il trio capitanato da JD Simo è fissato per martedì 1° novembre al Druso di Ranica (Bergamo): qui le informazioni sulle prevendite per i biglietti del concerto.



Il trio composto da JD Simo, Adam Abrashoff e Elad Shapiro sarà in Italia per presentare il nuovo album, "Let love show the way", uscito a gennaio per la Mascot Label, etichetta dalla quale sono passati anche Joe Bonamassa, Volbeat e Black Label Society: avete già visto il #NoFilter che i Simo hanno girato per Rockol?