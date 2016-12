In attesa del nuovo album di inediti, previsto per il 2017, il rocker iesolano consegna al mercato il disco "Rock & Poems vol. 2": l'album è già disponibile in un'edizione limitata per collezionisti, disponibile esclusivamente sul sito ufficiale www.priviero.com, e arriva a nove anni dal primo volume.



"Rock & Poems vol. 2" comprende alcune rivisitazioni di Massimo Priviero di grandi classici, non italiani, che hanno segnato la sua formazione giovanile: tra gli altri, anche la versione inglese die due pezzi che Priviero ha pubblicato nel suo ultimo album "Massimo", "The best of all possible Worlds" e "Won't you call my name". Con l'acquisto dell'album, sarà disponibile il pdf con le note e gli appunti del cantautore sulle canzoni contenute nel disco. Ecco, di seguito, copertina e tracklist di "Rock & Poems vol. 2":



"Me and Bobby McGee"

"Who'll stop the rain"

"Can't help fallin in love"

"Knockin' on Heaven's door"

"Cowgirl in the sand"

"Teach you children"

"Stand by me"

"Let it be"

"Jesus on the mainline"

"Summer of '69"

"Blowing in the wind"

"We shall overcome"

"The best of all possibile Worlds"

"Won't you call my name"