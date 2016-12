È stato pubblicato sul sito ufficiale del Record Store Day l'elenco con i primi titoli delle uscite speciali per la giornata del "black friday", il giorno successivo alla festa del Ringraziamento che, nella tradizione americana, inaugura la corsa agli acquisti natalizi: quest'anno, la versione invernale del Record Store Day si terrà il 25 novembre, giorno in cui gli acquirenti di dischi potranno trovare nei negozi uscite speciali di artisti quali - tra gli altri - Alice Cooper, James Bay, Disclosure, Jimi Hendrix, Iggy Pop & The Stooges, Iron Maiden, Rolling Stones e Soundgarden.



Della lista fanno parte - tra gli altri - il 45 giri in vinile "Live from the Astroturf" degli Alice Cooper (che è la registrazione di due canzoni tratte da un concerto tenuto all'inizio di ottobre a Dallas, in Texas, dalla formazione originale della band), il 33 giri in vinile "Chaos and the calm live" di James Bay (registrazione audio del concerto tenuto dal cantautore all'Hammersmith Apollo di Londra lo scorso marzo), l'EP in vinile "Moog for love" dei Diclosure, il doppio vinile "Telluric chaos" di Iggy & The Stooges (la registrazione audio del concerto della reunion della band, tenuto nel 2004 in Giappone), l'EP "Morning symphony ideas" di Jimi Hendrix (registrato nel 1969), il doppio vinile da 180 grammi "Brave New World" degli Iron Maiden, il vinile 180 grammi "Live at the Roxy 8/12/76" dei Ramones e un 45 giri dei Rolling Stones contenente il brano "Ride 'em all down", uno di quelli contenuti all'interno del nuovo album "Blue & lonesome".



Segnaliamo, inoltre, la pubblicazione di un album in vinile dedicato a David Bowie: intitolato "Strung out in heaven", il disco ha visto Amanda Palmer e Jherek Bischoff omaggiare il compianto Duca Bianco riarrangiando per quartetto d'archi e voce alcuni dei suoi brani, ospitando anche Anna Calvi, John Cameron Mitchell e Neil Gaiman. Nel disco sono contenute alcune hit di Bowie quali "Space oddity", "Ashes to ashes", "Heroes" e "Life on Mars?". Sul lato b c'è un omaggio a Prince, con la reinterpretazione di "Purple rain". Infine, della lista fa parte anche l'EP in vinile "Satanoscillatemymetallicsonatas" dei Soungarden.