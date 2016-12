"For Love Often Turns Us Still", o semplicemente "FLOTUS": è il nuovo album dei Lambchop di Kurt Wagner, una vera e propria istituzione del rock d'autore americano. Il nuovo lavoro nel titolo gioca con un acronimo molto noto in America, quello della First Lady ("First Lady of the United States"; il presidente invece è chiamato generalmente POTUS), e nel brano diffuso prima della pubblicazione, "The hustle", fa riferimento alla famosa hit di Van McCoy.

L'album esce il 4 novembre per City Slang, ma Rockol ve lo offre in anteprima Streaming. Buon ascolto