Il prossimo 11 novembre il cantautore di "Io sono Francesco" consegnerà al mercato il suo nuovo album in studio, "Da chi non te lo aspetti". Il disco, prodotto da Iacopo Pinna e Lorenzo Vizzini, arriva a qualche mese di distanza da "Da chi non te lo aspetti - Prima parte", uscito lo scorso giugno, e contiene un totale di undici canzoni, tra alcuni dei brani già presenti nel precedente disco e pezzi nuovi. Gli inediti sono cinque: il duetto con Arisa in "Una cantante di musica leggera", "Il motivetto, "Stagioni", "Ciao" e "Volo". Viceversa, "Sos Oliva", "Paradiso", "La bolla, "Un amore nuovo", il duetto con Ale e Franz su "Brillerà" e "Da chi non te lo aspetti" erano già presenti nel precedente disco.



Tricarico presenta questo suo nuovo lavoro con queste parole:

"'Da chi non te lo aspetti' è un mantra, uno stargate, un portale, un concept album. Il filo portante che unisce tutti i brani e ogni canzone è un’emozione, un’immaginazione, un’idea, un divertimento, un percorso per ritornare a sé stessi, per recuperare il proprio sogno, la propria armonia rispetto al mondo; ma, come per uscire da un labirinto, uscire dalla razionalità e dalla logica per tornare alla sorgente non sarà facile. 'Da chi non te l’aspetti' è la chiave di volta e la chiave di volta sei tu (un tu che vale per ognuno di noi)".