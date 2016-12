Continuano a far discutere le scelte relative alle nomination per la Rock and Roll Hall of Fame 2017. Negli scorsi giorni aveva fatto discutere l'eventuale induzione dei Pearl Jam nell'istituzione rock di Cleveland: a protestare era stato Dave Abbruzzese, ex batterista del gruppo guidato da Eddie Vedder (con il quale suonò tra il 1991 e il 1994), che si è visto tagliare fuori dalla formazione della band che, in caso di induzione, entrerebbe a far parte della Rock and Roll Hall of Fame. Ora, invece, a polemizzare è Jon Bon Jovi, che ha visto la sua band essere esclusa dalla lista dei 19 candidati.



Secondo il regolamento attualmente in vigore, possono essere proposti per l'ammissione alla Rock and Roll Hall of Fame artisti solisti o gruppi che hanno effettuato la loro prima incisione venticinque anni fa e che hanno svolto un ruolo importante nella storia del rock and roll. I Bon Jovi sono eleggibili dal 2008 e hanno ottenuto la nomination solo una volta, nel 2011. Stando a quanto dichiarato dal frontman in un'intervista concessa ai microfoni dell'emittente radiofonica newyorkese SiriusXm, sarebbe uno degli uomini a capo della Rock and Roll Hall of Fame ad impedire l'ammissione dei Bon Jovi. Ecco cosa ha detto il rocker, a proposito dell'esclusione del gruppo dalla lista dei 19 candidati:

"Per essere ammessi bisogna aver avuto, con la propria musica, un'influenza sulle generazioni che sono venute dopo. E noi abbiamo tutti i requisiti. Ho litigato di brutto con un tipo che è a capo della Rock and Roll Hall of Fame. Gli ho detto un paio di paroline e non sono mai timoroso, quando lo vedo, di dirgli qualche parolina. E ci sono altri ragazzi che hanno deciso di mettersi contro di me. Ma va bene. Ho capito. Ho venduto più dischi dei loro artisti".



Il prossimo 4 novembre il gruppo di "Always" consegnerà al mercato il nuovo album "This house is not for sale".