Courtney Love ha parlato al National Geographic del rapporto che intercorreva tra i vari campioni del grunge nei primi anni novanta. E anche di se stessa.



La vedova Cobain ha detto detto che “C’era vera rivalità tra Chris Cornell, Mark Arm, Eddie Vedder e Kurt. C'era una rivalità per avere successo e per essere ascoltati. Mi ricordo quando i Pearl Jam ebbero la copertina di Time al posto dei Nirvana, la cosa fece incazzare Kurt.”



La ex leader delle Hole continua dicendo che la maggior parte delle canzoni scritte negli anni d’oro del grunge erano su di lei: "Ascolto “Lithium”, come molte delle canzoni degli anni novanta parlano di me, è interessante. Ci sono molte canzoni degli Smashing Pumpkins su di me, c'è una canzone dei Bush su di me. Ricordo che uscivo con una star del cinema negli anni novanta e stavamo ascoltando KROQ (stazione radio statunitense). Di sei canzoni che abbiamo ascoltato, cinque erano su di me. Gliel’ho detto e lui mi ha risposto 'Non è possibile!'. E io, certo che lo è. Sono uscita con tutti quei ragazzi. E lui ‘Sei proprio una troia!".