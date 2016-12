Il consiglio comunale di Chanhassen in Minnesota, dove sorge la tenuta di Prince, ha finalmente dato il via libera e ha approvato il progetto per l’apertura di un museo in onore dell’artista deceduto lo scorso 21 aprile all’età di 57 anni. Sono venute così a cadere le perplessità sollevate dai residenti riguardo la viabilità e la possibilità di parcheggio nella zona della villa. Le visite alla casa-museo saranno aperte al pubblico dal prossimo venerdì.



Joel Weinshanker di Graceland Holdings, che sta supervisionando il museo, racconta a Star Tribune: "Credo che la città sia stata molto premurosa". Una persona residente nella zona, Shelia Claytor, ha però detto: "E’ un lavoro fatto in fretta. Messo insieme non nello stile di Prince".



La casa e gli studi erano stati aperti temporaneamente al pubblico all'inizio di questo mese. I fans hanno potuto visitare lo studio e l'ufficio dove Prince lavorava e le aree dove suonava. In mostra anche alcuni oggetti di scena del film ‘Purple rain’, 6000 abiti e 1000 paia di scarpe e, in un’urna, le ceneri del musicista. Iniziativa questa che ha diviso l’opinione dei visitatori.