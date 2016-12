Prima l’annuncio della chiusura del blog che curava da oltre dieci anni e ora, sempre via social, Linus, il popolare conduttore di Radio DeeJay, informa che ha dei problemi di salute.



Scrive: “Per radio o su Instagram ho detto che ho l’influenza, la verità è che sono solo un po’ debilitato per una cura che sto seguendo”, ha spiegato il conduttore sul suo diario online, “Ormai la guarigione del tallone è diventata il mio Sacro Graal, una ricerca che sta tra il mistico, lo scientifico e la stregoneria. L’ultimo tentativo è una serie di infiltrazioni che dovrebbero aiutare l’osso a riassorbire l’edema che da tempo immemore mi causa tanto dolore. In pratica mi mettono una flebo di una cosa che non mi interessa cosa sia e me ne sto quattro ore abbondanti ad aspettare che scenda. SEMBRA CATTIVA ma in realtà (spero) molto buona” aggiungendo, “A malapena mi rimangono le forze per fare la radio al mattino. Ma tengo duro. Sono un maratoneta, posso correre per quarantadue chilometri senza fermarmi, di cosa posso aver paura?”



