“How to control the clouds” è il secondo album dei The Circle, Federico Norcia (testi, voci, cori, chitarra), Marco Marzolla (batteria), Lorenzo Bevacqua (basso), Giuseppe Gamarra (chitarre), Alessandro Strumia (chitarre/tastiere). Tornati in studio a due anni di distanza dal disco d’esordio “Life in a motion picture soundtrack”, i ragazzi hanno prodotto nove pezzi pop rock melodico, puliti (masterizzati benone a Chicago da Carl Saff), senza fronzoli e con una carica radiofonica notevole.

