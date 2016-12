Di una possibile partecipazione della popstar americana all'edizione 2017 del Festival di Glastonbury si parla da ormai qualche settimana. A parlare di un possibile ritorno di Lady Gaga al festival (la cantante si era esibita a Glastonbury già nel 2009, durante il "The fame ball tour"), più o meno un mese fa, era stata la solita fonte anonima che aveva fatto riferito di contatti tra la voce di "Poker face" e gli organizzatori della manifestazione: Lady Gaga, aveva riferito la fonte, potrebbe sì tornare ad esibirsi sul palco di Glastonbury, ma stavolta in veste di "ospite speciale".



La partecipazione di Lady Gaga all'edizione 2017 del festival, però, non è stata ancora confermata (la lista degli artisti confermati per la prossima edizione di Glastonbury, per ora, comprende solamente il nome dei Radiohead). La popstar ha recentemente concesso un'intervista al New Musical Express, che gli ha fatto una domanda anche sull'eventuale partecipazione al festival. Lei ha risposto così - lasciando intendere che presto potrebbe arrivare una comunicazione ufficiale da parte degli organizzatori:

"Glaaaastonbury! Non posso rivelare ancora niente".



Parlando, più in generale, del suo prossimo tour, poi, Gaga ha fatto sapere che se i suoi fan si aspettano spettacoli intimistici, da club, come quelli della recente tournée nei club americani per promuovere il nuovo album "Joanne", allora sono sulla cattiva strada:

"Quello che vorrei dire a quelli che hanno paura che io possa non riabbracciare più l'assurdità o l'avanguardia è: 'Ripensateci'. Perché è la cosa che preferisco".



"Joanne", il nuovo disco di Lady Gaga, è uscito lo scorso 21 ottobre, anticipato dal singolo "Perfect illusion". All'interno dell'album (qui la nostra recensione) sono contenute anche "Million reasons" e "A-YO", le canzoni che Lady Gaga ha fatto ascoltare in anteprima al pubblico dei concerti nei piccoli club americani, poi pubblicate ufficialmente in anticipo di qualche giorno rispetto all'uscita del disco. "Joanne" è prodotto dalla stessa popstar insieme a Mark Ronson, Kevin Parker dei Tame Impala e BloodPop e vanta collaborazioni con Florence Welch dei Florence and the Machine, Beck e Father John Misty. Il giorno dopo l'uscita dell'album, Lady Gaga è stata ospite della trasmissione televisiva americana Saturday Night Live, dove - accompagnata dalla sua band, guidata da Mark Ronson alla chitarra elettrica - ha suonato alcuni brani tratti dal disco: qui sotto, i video.