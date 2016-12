Il frontman dei Bad Seeds e Warren Ellis tornano ad unire le loro forze per una nuova colonna sonora: i due, non nuovi a scrivere insieme musiche per cinema e teatro, hanno firmato alcune tracce della colonna sonora della serie "Mars", che debutterà il prossimo 14 novembre su National Geographic Channel. Prodotta da Ron Howard (reduce dalle lavorazioni del recente docu-film sulle tournée dei Beatles, "Eight days a week - The touring years") e Brian Glazer, la serie - con regia di Everardo Gout - ha per protagonisti alcuni astronauti, i primi a visitare Marte da molto vicino. La colonna sonora della serie sarà disponibile già a partire dal prossimo 11 novembre e qui sotto potete ascoltarne un'anteprima:





Nick Cave e Warren Ellis hanno già composto insieme la colonna sonora del film "The proposition" ("La proposta" - Cave fu anche autore della sceneggiaura), nel 2005, e nello stesso anno composero le musiche di un riadattamento del "Woyzeck" (opera teatrale portata per la prima volta in scena dal tedesco George Büchner nel 1913, riadattata anche da Alban Berg e Tom Waits). Un'altra collaborazione tra i due risale al 2007, anno in cui Cave e Ellis composero la colonna sonora del film "The assassination of Jesse James by the coward Robert Ford" ("L'assassinio di Jesse James per mano de codardo Robert Ford") di Andrew Dominik, film prodotto da Ridley Scott e da Brad Pitt, tratto dall'omonimo romanzo di Ron Hansen nel 1983. All'inizio di quest'anno, invece, i due hanno composto la colonna sonora del film "Hell or high water".