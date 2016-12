La voce di "This is what you are" ha annunciato la pubblicazione, prevista per il prossimo 18 novembre, della raccolta "Best of soul": si tratta di un doppio disco che raccoglie i brani di maggiore successo tra quelli pubblicati da Mario Biondi negli ultimi dieci anni, da quando cioè è uscito il suo primo album in studio "Handful of soul" (2006) fino alle ultime canzoni. All'interno della raccolta saranno contenute anche sette nuove canzoni: "Do you feel like I feel", "Chilly girl", "You are my queen", "Mystery of man", "I will never stop loving you", "Stay with me" e "Gratitude". Ecco, di seguito, copertina e tracklist di "Best of soul":