In una serie di post apparsi sulla sua pagina ufficiale Facebook la tribolata voce di "I Do Not Want What I Haven't Got" ha ammesso di aver fatto ricorso a cure mediche specialistiche per combattere una trentennale passione per la marijuana. "Mi sono disintossicata, dopo trent'anni passati a farmi le canne. Ora posso affermare con fierezza di avere gli esami delle urine puliti e di poter affrontare il prossimo anno in un "ambiente di vita sobrio". Tutto questo con un sistema di supporto, che per me è una novità. Non è stato facile, sono fiera di me stessa. Aver vissuto in Irlanda fino a 18 anni, averne passati 34 nell'industria musicale e tutta la merda che è successa l'anno scorso... è un miracolo che non mi fossi fatta tutti i tipi di droga".

Tuttavia la serenità, per Sinéad O'Connor, pare ancora essere destinata a rimanere un miraggio: l'artista, lo scorso 15 ottobre, si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico al fegato. Al di là di quelle che lei stessa descrive come complicazioni post-operatorie, è il morale - oltre al fisico - a darle i maggiori problemi:

"Cazzo. Sono dovuta andare al pronto soccorso. Il fegato è fottuto e mi sta uccidendo. Non riesco a respirare bene, e sono tutta dolorante. Sto scrivendo mentre sono sola. In pratica, la storia della mia vita. Vorrei non essere così sola, al mondo. Dovrei meritarmi qualcosa o qualcuno dopo tutti questi anni, e dopo aver dato così tanto. Sono scioccata da quanto sia rimasta sola"

La cantante irlandese tornò all'onore delle cronache - purtroppo per ragioni tutto fuorché musicali - nella seconda metà dello scorso mese di giugno, quando in seguito a segnalazioni fatte pervenire a una stazione della polizia di Chicago fecero temere un suo tentativo di suicidio: l'allarme, fortunatamente, rientrò nel giro di poche ore.