Tanti ospiti, da Nek a Giuliano Palma, passando per Malika Ayane, Marco Mengoni, Luca Carboni, Raf, Cosmo, Briga, Enrico Ruggeri e Diodato. E, per la prima volta nella sua carriera, uno sguardo lucido e senza sconti a sé stesso. Boosta, in un momento di pausa dai Subsonica, ha smesso per una volta i panni del clubber per dedicarsi alla forma canzone, almeno così come la intende lui, per consegnarci "La stanza intelligente", la sua prima prova da cantautore. Ecco la recensione di Rockol.

