Dopo il successo di “Questa Estate”, arriva la nuova “Ballo Io”, ossia il singolo di DJ Jad (ex Articolo 31) realizzato in collaborazione con Trenkim, giovane rapper di Roma scoperto da Jad stesso.

“Ballo Io” è nata quasi per caso, stando a quanto raccontato da Trenkim in un comunicato ufficiale:

Io e Jad stavamo cercando di creare roba nuova, lui inizialmente ha dato degli input per un singolo mandandomi la base, io avevo scritto qualcosa sopra ma non piaceva ad entrambi; il caso ha voluto che la notte successiva abbia assimilato certe idee di cui se ne era già parlato per sviluppare la canzone e ho fatto un sogno, che per certi aspetti sembrava più un incubo; ero immerso in una festa a cui , probabilmente, non ero stato invitato, intorno a me c’era un sacco di gente strana e poi c’era questa ragazza che mi fissava e cercavo di avvicinarmi a lei senza mai raggiungerla, proprio come è sempre mi accaduto nella musica fino ad ora: nessuna radio mi ha mai “passato” e nella mia città sono spesso stato visto come “un illuso” per via del fatto che sono anni che ci provo senza mai grandi risultati.