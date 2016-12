In attesa che il nuovo album dei giganti dell'heavy americano, "Hardwired… To Self Destruct", venga distribuito ai mercati il prossimo 18 novembre, i Metallica hanno escogitato una sorpresa riservata ai loro fan per la festività di Halloween: il prossimo venerdì 28 ottobre, presso una lista di selezionati negozi di dischi in giro per il mondo, la band distribuirà una speciale maschera in edizione limitata dedicata a "Hardwired… To Self Destruct". L'oggetto da collezione conterrà uno speciale codice che permetterà di ascoltare sul Web in anticipo di mezz'ora “Atlas, Rise!”, il terzo estratto - dopo "Hardwired" e "Moth into the flame" - dalla nuova prova in studio dei Four Horsemen che verrà distribuito ufficialmente alle 20 (ora italiana) del prossimo 31 ottobre, cioè proprio nella serata di Halloween.

I fan italiani dei Metallica troveranno le maschere a Roma, presso Discoteca Laziale (Via Mamiani 62/A), e a Milano, presso Mariposa (Galleria Santa Radegonda, MM 1 Duomo). La lista completa dei negozi internazionali (eccezion fatta per quelli statunitensi e canadesi) aderenti all'iniziativa è disponibile a questo indirizzo.