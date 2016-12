Pharrell Williams, deus ex ma a deus ex machina dei N.E.R.D., ha condiviso online due nuove tracce intitolate "Runnin'" e "Surrender". Entrambe fanno parte del contributo musicale che Williams ha dato alla colonna sonora del film "Hidden Figures" (in Italia sarà "Il diritto di contare"), in uscita nel 2017; la pellicola è liberamente tratta dal libro "Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race" e racconta la storia della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11. Nel cast ci sono anche Janelle Monáe, Octavia Spencer e Taraji P. Henson.

Dei due brani di Pharrell, "Runnin'" è una sorta di "Happy" più seriosa e meno esuberante, mentre "Surrender" è in puro stile Motown ed è stata scritta insieme a Lalah Hathaway.

Ecco le due canzoni: