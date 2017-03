Il nuovo disco del crooner italo-canadese continua sulla falsa riga dei precedenti lavori mettendo insieme canzoni originali, classici pop reinterpretati e standard del jazz e dello swing.

Questa volta co-produce il disco insieme ai suoi musicisti e a producer di pop contemporaneo come il duo The Monsters & The Strangerz. Le pop song originali sono quelle che colpiscono nel segno, grazie anche ai featuring con Meghan Trainor e il rapper dei The Roots. Sugli standard jazz e swing Bublé si muove con la solita grazia e mestiere, ma senza regalare grosse sorprese come in “My baby just care for me”.

Ci piacerebbe vedere Bublè per una volta affrancato dai classici swing e standard, e dedicarsi a un disco di popsong originali dove possa finalmente far vedere il suo lato contemporaneo, invece di realizzare il solito disco furbetto che accontenta un po' tutti.

