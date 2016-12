Evidentemente il feeling di Justin Bieber con il pubblico inglese, o almeno con parte di esso, non è dei più fortunati e felici. Dopo avere zittito giorni fa i londinesi, si è ripetuto ieri sera a Manchester.



Al pubblico della Manchester Arena, dove si stava esibendo, il performer canadese ha detto: “Apprezzo il supporto, apprezzo l'amore, apprezzo queste cose. Ma le urla in queste pause devono finire. Per favore, grazie.” E ha aggiunto: “Non credo sia necessario per voi urlare quando sto cercando di dire qualcosa”. Prima di lasciare cadere il microfono sul palco e raggiungere seccato il backstage.



Una volta riguadagnato il proscenio Bieber ha detto alla folla: "Ovviamente Manchester non mi capisce. Quindi ho intenzione di smettere di parlare per il resto della serata e fare solo la musica". Ha poi aggiunto amaro: "Dedico la vita ad esibirmi, a viaggiare, per portare un sorriso sui volti delle persone. Ora mi sento come una persona che non riceve lo stesso tipo di rispetto e un poco mi dispiace”.





Here's where Justin Bieber got boo'd tonight for asking fans to not scream and walked off stage 😞#PurposeTourManchester pic.twitter.com/qEJzNZRfuv — ♡♡ (@hannawwh) October 23, 2016