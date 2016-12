Il Natale porta in tour in Italia per tre concerti l’ex vocalist degli Spandau Ballet Tony Hadley. Le esibizioni del cantante inglese sono programmate per il 17 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 18 al Teatro Colosseo di Torino, per chiudere il 19 dicembre al Teatro Nazionale di Milano.



Sul palco proporrà le canzoni contenute nella edizione 2016, in uscita il prossimo 18 novembre, di ”The Christmas album”, disco uscito lo scorso anno.



Questa la tracklist dell’album:

1 - SHAKE UP CHRISTMAS

2 - I BELIEVE IN FATHER CHRISTMAS

3 - HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS ( feat. Kim Wilde)

4 - SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN

5 – JINGLE BELLS (feat. Max Giusti)

6 - I DON’T WANT TO SPEND ONE MORE CHRISTMAS WITHOUT YOU

7 - FAIRY TALE OF NEW YORK (feat. Nina Zilli )

8 - SOMEWHERE ONLY WE KNOW

9 - LONELY THIS CHRISTMAS

10 - EVERY SECONDS I’M AWAY

11 - LET IT SNOW LET IT SNOW LET IT SNOW

12 - WHITE CHRISTMAS

13 – SILENT NIGHT

14 - DRIVING HOME FOR CHRISTMAS

15 - STAY ANOTHER DAY

16 - SNOWING ALL OVER THE WORLD

17 - RUN RUDOLPH RUN

18 - AVE MARIA



I biglietti per i concerti di Tony Hadley sono disponibili sul circuito Ticketone.