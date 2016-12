I Cure arriveranno in Italia, per quattro imperdibili concerti, questo fine settimana. I leggendari dark waver si esibiranno il 29 ottobre all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), il 30 ottobre al Palalottomatica di Roma e l’ 1 e 2 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Mi).

Le date del 30 ottobre al Palalottomatica di Roma e dell’1 e 2 novembre al Mediolanum Forum di Assago (MI) sono sold out, mentre per la data bolognese del 29 ottobre, Ticketone ha reso disponibili nuovi posti.

Sul sito Barley Arts puoi trovare tutte le informazioni relative al tour in programma.

Rockol ti offre una grande possibilità: questa settimana regaliamo i biglietti per la data milanese del 2 novembre al Forum di Assago. Ti piacerebbe andare al concerto?

Non devi fare altro che iscriverti a Rockol Weekly e attendere di ricevere il tuo primo numero della nostra newsletter, il giovedì, direttamente nella tua casella mail. All'interno troverai tutte le modalità per partecipare al contest che ti permetterà di aggiudicarti una coppia di biglietti.



Rockol Weekly è il settimanale musicale via e-mail: ricevi ogni settimana una selezione accurata delle notizie più importanti degli ultimi sette giorni. E non solo: troverai anche il meglio delle recensioni, delle gallery fotografiche, delle videointerviste esclusive e dei nostri live in redazione, tutto a portata di clic!



Non ti basta? In Rockol Weekly troverai anche un mini-calendario con le date dei migliori concerti in arrivo nella settimana successiva: il modo migliore per essere sempre aggiornato sugli appuntamenti dal vivo imperdibili.



