Nuovo lavoro in studio per i Korn, che giungono al traguardo del disco numero 12. Le atmosfere si fanno sempre più pesanti, dure, parossistiche - quasi esagerate. Ecco cosa ci ha suggerito l'ascolto di "The Serenity of Suffering":

Disco numero 12 per i veterani del nu-metal (e non solo, viste le varie fasi musicali che hanno attraversato) Korn: se la matematica non è un’opinione, il conteggio netto è di un disco ogni due anni – anzi, meno di due anni… una media più che solida e ammirevole.

Con questo “The Serenity of Suffering” la band di Bakersfield prosegue sul sentiero tracciato nel precedente “The Paradigm Shift” (2013), lasciandosi alle spalle, dunque, tutte le eventuali velleità di sperimentazione, novità e volontà di stupire con sonorità inaspettate… il campionato, ora, è senza ombra di dubbio quello del nu-metal/alt metal più pesante e rabbioso.

Signori e signore, benvenuti nel 1998.

