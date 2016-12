Al Bridge School Benefit Concert non c’è stata solo l’esibizione di Roger Waters e My Morning Jacket. Sul palco sis ono presentati anche i Metallica, in uno dei loro rari live acustici.



Per l’occasione la band californiana ha suonato per la prima volta “Whiskey in the jar” acustica, per proseguire con la cover dei Deep Purple “When a blind man cries”, regalare “Hero of the day” dal vivo dopo quasi 17 anni, la cover dei Clash “Clampdown”, “Enter Sandman”, “Bleeding me”, “Hardwired”, “Seek & destroy” per chiudere con la cover dei Buffalo Springfield “Mr. Soul” assieme a Neil Young. Qui sotto puoi guardare tutto il concerto dei Metallica.