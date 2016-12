Il 71enne Pete Townshend ha ammesso che non ha molta soddisfazione dal suonare dal vivo. Gli Who sono freschi reduci dalla partecipazione alla prima edizione del Desert Trip, manifestazione che, comunque, non ha entusiasmato il leggendario chitarrista inglese.



Su quella esperienza confida al Times: "Sono un noioso figlio di buona donna. Non ha significato niente per me. Sarei un bugiardo se dicessi, 'E' stato davvero divertente! E’ stato grande!'. Non è stato fantastico. E’ stato solo un concerto. L'ho fatto e mi hanno pagato. Il fatto è che non mi piace molto esibirmi. Ma sono bravo a farlo. Ho la fortuna di essere bravo in qualcosa. Avrei potuto lavorare in un mattatoio."



Durante il set al Desert Trip il 9 ottobre, Pete Townshend ha introdotto “I can see for miles”, la prima hit degli Who negli Stati Uniti, dicendo ‘è stato così tanto tempo fa’ aggiungendo ironicamente ‘Siamo stati la versione del 1967 di Adele o Lady Gaga o Rihanna o Bieber’.