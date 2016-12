La testata australiana FasterLouder ha intervistato Morrissey e lui si è rivelato all’altezza della sua fama, quindi non si è risparmiato quanto a sincerità esprimendosi sulla Brexit, sui media e sulla Rock and Roll Hall of Fame.



Dice l’ex frontman degli Smiths: "Per quanto riguarda la Brexit, il risultato è stato magnifico, ma questa notizia non è stata accettata dalla BBC e da Sky, perché si oppongono a un pubblico che non può essere ipnotizzato dalle sciocchezze della BBC o da quelle di Sky. Questi sono esattamente la stessa di Fox e CNN, nel senso che tutti dipendono dalla stupidità del pubblico al fine di creare il proprio mito della realtà. Guardateli a vostro rischio e pericolo!"



Gli è poi stato chiesto un parere sulla Rock and Roll Hall of Fame per la quale non è mai stato nominato. Lui ha detto che gli elettori non riescono a distinguere la sua carriera solista da quella con gli Smiths, dicendo che comunque lui è più meritevole di altri solisti come, ad esempio, PJ Harvey.