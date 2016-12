Niente da fare, almeno per quest’anno. Emily Eavis, co-organizzatore del Festival di Glastonbury, ha confermato che i francesi Daft Punk non saranno tra gli headliner alla manifestazione del prossimo anno. In un’intervista rilasciata all’NME dice che lo ha dichiarato per far tacere alle false voci che stavano diventando troppo insistenti. Ha inoltre confermato che gli Stone Roses, altra band chiacchierata per il ruolo di headliner, non avranno l’onore della prima serata.



Ha detto la Eavis: “So che qualcuno ha messo in giro questa notizia su Daft Punk e Stone Roses. Non è vero. Non so da dove sia saltata fuori.”



La scorsa settimana il sito eFestivals - che ha fama di prevedere con buona precisione le line up di Glastonbury – aveva pubblicato un post dove una fonte ‘bene informata’ rivelava che i Daft Punk sarebbero stati uno dei tre headliner del festival, insieme a Stone Roses e ai, già annunciati Radiohead.