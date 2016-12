Le parole di Enrico Olivieri e Jimmy Spitaleri, compositori principali di Metamorfosi sin dall’inizio, hanno sempre avuto la capacità di arrivare con naturale spontaneità al cuore degli ascoltatori, che per loro nutrono vera ammirazione, come testimoniato anche durante la presentazione di “Purgatorio” al Progressivamente Free Festival 2016 e riflesso sui social network. I due “guerrieri” della musica, come spesso vengono definiti, non hanno perso la voglia di portare avanti la battaglia per un rock progressivo, puro nell’approccio non studiato ma assolutamente non talebano, libero dagli stereotipi di genere.