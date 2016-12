Raggiungerà il mercato il prossimo 11 novembre "Amiche in Arena", l'album dal vivo dell'evento che lo scorso settembre ha visto alcune delle principali voci femminili italiane cantare insieme all'Arena di Verona per festeggiare i 40 anni di carriera della voce di "Non sono una signora" e, al tempo stesso, sostenere i Centri Antiviolenza per la lotta contro il femminicidio. Protagoniste della serata, oltre a Loredana Berté e Fiorella Mannoia (direttore artistico dell'evento): Gianna Nannini, Noemi, Patty Pravo, Emma Marrone, Irene Grandi, Alessandra Amoroso, Irene Fornaciari, Elisa, Nina Zilli, Bianca Atzei, Antonella Lo Coco, Aida Cooper, Elodie Di Patrizi e Paola Turci.



Il disco sarà disponibile in due diversi formati: un'edizione standard contenente 2cd+1dvd e una deluxe, con un box 2cd+1dvd con libro fotografico da 96 pagine. Entrambe le versioni usciranno lo stesso giorno. "Amiche in Arena", come già anticipato da Rockol, è una co-produzione tra F&P Group (la società di live promoting che ha organizzato e promosso anche il concerto a Verona dello scorso settembre), RTL, Oyà (la società di Fiorella Mannoia), BandaBebé (la società della Berté) e Music First.



Le tracklist dei due dischi ripecorrono esattamente la scaletta del concerto all'Arena di Verona, composta da 32 pezzi: 16 sono contenuti nel primo disco, dal duetto tra Loredana Berté e Fiorella Mannoia su "Il mare d'inverno" fino al duetto tra Mannoia e Irene Grandi su "Prima di partire per un lungo viaggio"; gli altri 16 sono contenuti nel secondo disco, dal duetto tra la Berté e Bianza Atzei su "Così ti scrivo" fino alla chiusura corale su "Quello che le donne non dicono". Il primo estratto sarà "Sei bellissima" interpretata da Loredana Bertè e Alessandra Amoroso, in rotazione radiofonica dal 28 ottobre.



CD1:

"Il mare d'inverno" (Loredana Berté e Fiorella Mannoia)

"America" (Loredana Berté e Gianna Nannini)

"Dedicato" (Loredana Berté e Noemi)

"Mi manchi" (Loredana Berté e Patty Pravo)

"Non sono una signora" (Loredana Berté e Emma Marrone)

"I maschi" (Gianna Nannini, Emma Marrone e Irene Grandi)

"Sally" (Fiorella Mannoia e Irene Grandi)

"In viaggio" (Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso)

"Luce" (Elisa e Irene Fornaciari)

"E la luna bussò" (Loredana Berté, Elisa e Noemi)

"La goccia" (Loredana Berté e Nina Zilli)

"Buongiorno anche a te" (Loredana Berté e Irene Grandi)

"Sei bellissima" (Loredana Berté e Alessandra Amoroso)

"L'anima vola" (Emma Marrone ed Elisa)

"La bambola" (Patty Pravo e Nina Zilli)

"Prima di partire per un lungo viaggio" (Irene Grandi e Fiorella Mannoia)



CD2: "Così ti scrivo" (Loredana Berté e Bianca Atzei)

"Folle città" (Loredana Berté e Antonella Lo Coco)

"Ma quale musica leggera" (Loredana Berté e Aida Cooper)

"Stiamo come stiamo" (Loredana Berté ed Elodie)

"Luna" (Loredana Berté e Paola Turci)

"Hallelujah" (Elisa e Paola Turci)

"Io di te non ho paura" (Emma ed Elodie)

"L'amore si odia" (Fiorella Mannoia e Noemi)

"Comunque andare" (Alessandra Amoroso, Elisa)

"È andata così" (Loredana Berté)

"Padre davvero" (Loredana Berté)

"Ma il cielo è sempre più blu" (Loredana Berté)

"Almeno tu nell'Universo" (Loredana Berté, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso)

"In alto mare" (Loredana Berté, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso)

"Amici non ne ho" (tutte)

"Quello che le donne non dicono" (tutte)



Questa la copertina dell'album dal vivo "Amiche in Arena":