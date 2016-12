E' scomparso il 24 ottobre di dieci anni fa, e né prima né dopo la sua morte ha ottenuto i riconoscimenti che meritava. Musicista compositore paroliere traduttore scrittore cabarettista, forse ha commesso l'errore di non darsi mai abbastanza importanza - e così non gliene hanno data abbastanza nemmeno gli altri. Ma la sua impronta sulla musica italiana non è meno prodonda, anzi, di quella lasciata da colleghi più celebrati e più ricordati, in vita e in morte. Avremmo potuto scegliere molti modi per onorarlo, e probabilmente quello che abbiamo scelto non è quello che lui avrebbe preferito; ma in fondo è giusto che, soprattutto a chi non l'ha conosciuto, raccontiamo chi è stato attraverso le sue canzoni più note, quelle che sono state in classifica nel corso di quarant'anni e più di carriera.