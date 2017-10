Fabri Fibra spegne oggi la bellezza di 41 candeline. Attivo più o meno dalla metà degli anni '90, il rapper è riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico nel 2006, quando pubblicò il suo primo album per una major, la Universal, dal titolo emblematico: "Tradimento". In quel disco c'era, tra le altre tracce, anche la hit che ha reso il nome di Fibra molto popolare, soprattutto tra i giovani: "Applausi per Fibra". In realtà, la carriera discografica del rapper di Senigallia era cominciata già qualche anno prima dell'uscita di "Tradimento", con due dischi pubblicati come indipendente e ritenuti due dei suoi capolavori: "Turbe giovanili" del 2002 (prodotto interamente da Neffa e recentemente ristampato anche in vinile, in edizione limitata) e "Mr. Simpatia" del 2004.



