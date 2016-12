Dopo il concerto di Martedì 24 al Magnolia di Milano, questa sera ospite della prima puntata di X Factor sarà Matt Simons. Lo vedrete insieme a Marco Mengoni: insieme canteranno "Light in You /Ad occhi Chiusi".

Simons è un cantautore nato nel nord della California e di stanza a Brooklyn: si è fatto notare nel 2012 con la pubblicazione dell’album indipendente "Pieces", che ha ottenuto successo in Olanda. In questo paese è stato chiamato anche ad X Factor come giudice ospite, grazie al successo di "With you".

C'è gente che va a correre, o qualcuno si beve un bicchiere. Tutti hanno un modo per rilasciare la tensione che si accumula ogni giorno: la canzone parla di questo. E con il remix volevamo fare qualcosa di diverso: la comunità dance è affamata di canzoni che hanno un significato, ed è sembrato naturale.

Ma è stata "Catch & release", secondo album, per la PIAS, a farlo conosce ancge da noi: la canzone è diventata una hit grazie remix firmato dal duo olandese Deepend, arrivando ad essere tra i più suonati anche dai maggiori network radiofonici nazionali italiani. La versione originale ha totalizzato 15 milioni di views su YouTube, mentre il remix oltre 40 milioni, divise tra il video e il lyric video. Della canzone, dice

Al disco ha fatto seguito l'EP "When The Lights Go Down", prodotto da Steve Mac (James Blunt, Kelly Clarkson, Leona Lewis). Dall'EP è stato tratto questo nuovo video, "Lose control".