In principio era un pischelletto con lo sguardo vispo, il viso pulito e il cappellino all'indietro che si divertiva a far girare i dischi sul piatto e a rappare. Un pischelletto, a dire il vero, il cantautore di Cortona lo è ancora, anche oggi che compie 51 anni: solo, il cappellino non c'è più e sul viso c'è una barba un po' folta da filosofo, simbolo di saggezza. Un filosofo della canzone pop i cui versi sono diventati aforismi e massime da utilizzare nella vita di tutti i giorni: "Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria" (da "Le tasche piene di sassi"), "La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare" o "Dottore, che sintomi ha la felicità?" ("Mi fido di te"), "Ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente" ("Fango"), solo per fare qualche esempio.



Di strada ne ha fatta, quel ragazzino con il cappellino all'indietro: Jovanotti ha tagliato il traguardo dei primi 30 anni di attività (era il 1987 quando consegnò al mercato il suo primo singolo). Nel corso di questi 30 anni ha esplorato tanti generi musicali tra loro diversi: dal rap al pop, dalla world music al funk, dall'elettronica al desert blues, dal cantautorato all'EDM. Per fare a Lorenzo i migliori auguri abbiamo deciso di ripercorrere la sua storia in 10 canzoni. Come si dice in questi casi? Tanti auguri, Jova: 100 di questi giorni!