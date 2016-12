Oldseed, canadese e al secolo Craig Bjerring, è quello che si potrebbe definire un Anti Eroe del Folk per eccellenza. La sua performance sottolinea il suo approccio più sincero al concetto di “zero-bullshit”, concetto che traspare dai suo tesori musicali. Le sue parole sono personali, dirette e inquietanti tanto da essere rivelatrici della sua interiorità più profonda creando complessi intrecci emotivi in quelle che potrebbero apparentemente essere “semplici” composizioni. Morbidezza e forza, arpeggi e poi schitarrate, un canto dolce e al contempo inquietante, irrequieto e che culmina spesso in un’esplosione di disarmanti, “urlate”, emozioni .Nelle nostre IndieMood Sessions ci regala "Car Trouble".

“the session was cool. I had never been on a gondola and the sun was shining so that was a really nice experience!”