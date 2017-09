Il grande cantautore e compositore di Poggio Bustone, tra gli artisti più importanti della musica italiana dal 1960 ad oggi, ci lasciava il 9 settembre del 1998. La sua eredità musicale si compone non solo dei venti album in studio pubblicati tra il 1969 (anno in cui uscì l'eponimo disco di debutto) e il 1994 (anno in cui consegnò al mercato l'ultimo, "Hegel"), con i quali ha esplorato sonorità sempre diverse, dalla musica d'autore degli esordi all'elettronica e al synth pop degli ultimi lavori, passando per il rock progressivo, la world music e la new wave, ma anche di un repertorio composto da classici della musica italiana come "Un'avventura", "Acqua azzurra, acqua chiara", "Emozioni", "Pensieri e parole", "Il mio canto libero", "Una donna per amico" e "Una giornata uggiosa", solo per citare qualche titolo, quasi tutti frutto della leggendaria collaborazione con Mogol. La sua produzione comprende anche brani scritti per altri artisti, talvolta da lui stesso successivamente interpretati: "Dolce di giorno" (Dik Dik), "Non è Francesca" (I Balordi), "La farfalla impazzita" (Johnny Dorelli e Paul Anka), "Io vivrò senza te" (The Rokes), "La spada nel cuore" (Little Tony e Patty Pravo), "Insieme", "Io e te da soli", "Amor mio" e "La mente torna" (Mina), "Amore caro amore bello" (Bruno Lauzi) sono i più famosi. Ma la lista delle canzoni scritte da Battisti per altri interpreti è lunghissima e comprende anche questa manciata di brani che potreste non conoscere: cliccate su "avanti" per iniziare l'ascolto!