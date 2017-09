Oggi la torta che Carmen Consoli si regalerà per il suo compleanno avrà sopra 43 candeline. Sono trascorsi ventuno anni dalla pubblicazione del primo album “Due parole” e in questo lungo lasso di tempo, condito dalla pubblicazione di altri sette album in studio, si è rivelata essere senza timore di smentita tra le migliori cantautrici italiane. In questi otto album praticamente ogni canzone è stata scritta, parole e musica, da lei. La manciata di eccezioni a questa regola – brani che comunque ha co-firmato - le pubblichiamo nelle pagine seguenti. Buon ascolto a voi e buon compleanno Carmen!