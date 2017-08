Van The Man, alias Van Morrison è nato il 31 agosto del 1945. La sua carriera musicale - prima coi Them, poi come apprezzatissimo artista solista - è di quelle solide, fulgide e intrise di leggenda. si è guadagnato stima e rispetto a colpi di dischi, concerti e passione.

Uno dei suoi brani-manifesto è la classicissima "Gloria", scritta proprio per i suoi Them nel 1964 e uscita, originariamente, come lato B del singolo "Baby Please Don't Go". Questi tre accordi sono divenuti una pietra miliare del rock, a cui hanno tributato omaggio centinaia di artisti, dai più sconosciuti a giganti del calibro di Bowie e Patti Smith.

Abbiamo scelto per 10 cover che vale davvero la pena ascoltare... e buon compleanno Van!