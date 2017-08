Anche se continua ad esibirsi dal vivo mezza nuda e con tutine attillate, simulando pure scenette di sesso anale e sculacciate in gag con protagoniste le sue ballerine o alcune colleghe, la signora Ciccone spegne oggi la bellezza di 59 candeline. Era infatti il 16 agosto del 1958 quando, nella piccola cittadina di Bay City, in Michigan, Madonna Louise Veronica Ciccone - questo il suo nome all'anagrafe - veniva alla luce, figlia di un italo-americano (tale Silvio Ciccone) e di una franco-canadese (tale Madonna Louise Fortin).



26 anni dopo quel 16 agosto 1958, Madonna si ritroverà al primo posto della classifica americana grazie a "Like a virgin", primo di una serie di successi che la incoroneranno, di lì a poco, la Regina del Pop. In molte, negli ultimi anni, hanno cercato di detronizzare la Regina: ci hanno provato Britney Spears, Beyoncé, Christina Aguilera, Kylie Minogue, Rihanna, Shakira, Lady Gaga e Katy Perry. Ma nessuna di queste, almeno fino ad oggi, c'è riuscita: Madonna è ancora lì sul suo trono fatto di 220 milioni di album e 120 milioni di singoli venduti in tutto il mondo.



Per festeggiare i 59 anni della Regina del Pop, vi proponiamo una gallery con 10 dei singoli della signora Ciccone arrivati al numero 1 della classifica italiana: da "Into the groove" del 1985 a "Celebration" del 2009, un viaggio negli ultimi trent'anni di musica pop. Auguri, Madonna!