Elton John oggi compie 70 anni ed è un artista che non ha certo bisogno di presentazioni, ma forse molti di coloro che lo apprezzano non sanno che oltre ad aver scritto tante hit, l’artista di Pinner – che scrive solo la musica dei suoi brani, mentre i testi sono opera del suo fidato partner Bernie Taupin o di altri parolieri con cui ha collaborato occasionalmente - è sempre stato un autore molto prolifico.

Ma c’è di più: oltre a quelli pubblicati, ci sono tantissimi altri brani che John ha scritto e registrato come demo che, tuttavia, non sono mai stati pubblicati ufficialmente: tra outtake, pezzi scritti per altri artisti e canzoni destinate ai suoi musical (ne ha all’attivo ben quattro), si arrivano ad aggiungere al conteggio dei brani composti dal Sir Elton almeno altre 300 unità.

Se però una parte di questo “tesoretto” resta totalmente sconosciuta o magari in mano a qualche facoltoso collezionista, per fortuna una quantità sostanziosa di questi demo è riuscita a superare le porte degli studi di registrazione e a diffondersi prima tra i fan sotto forma di bootleg e poi sulla Rete come video su Youtube: tra questi ci sono brani che non sono per nulla fra i suoi migliori (e tenuti non a caso come outtake) ma che i fan più accaniti farebbero comunque carte false per possedere, mentre ce ne sono altri che non sfigurerebbero nella produzione ufficiale: c’è chi li considera capolavori dimenticati, o se vogliamo perle per pochi eletti che forse un giorno, cessata l’attività discografica di Elton, vedranno la luce in qualche cofanetto antologico. Di seguito vi presentiamo dieci di queste perle.

(Andrea Grasso)*

*Fan di Elton John da 25 anni, ha letto decine di libri in inglese e scambiato informazioni e materiale coi più importanti collezionisti a livello mondiale, riuscendo a diventare uno dei maggiori esperti in Italia dell’opera del suo idolo. Da anni gestisce su Facebook il fan club italiano non ufficiale dell’artista, “Elton John Italia”.