Poiché “ubi maior, minor cessat”, per salutare la ricorrenza del compleanno di Ray Davies, fondatore dei Kinks, nato a Fortis Green, 21 giugno 1944, ci siamo rivolti a Riccardo Bertoncelli, che di Davies è grande estimatore ed ha una competenza indiscutibile sul repertorio della band britannica. Abbiamo chiesto a Bertoncelli di scegliere le sue dieci-canzoni-dieci preferite dei Kinks, e lui, pur brontolando (“...e ho lasciato fuori, sigh, ‘I Go To Sleep’, ‘Quiet Life’, ‘All Of Day & All Of The Night’, ‘Days’, ‘Dead End Street’, ‘Art Lover’...), ci ha mandato il suo elenco di titoli, che potete ascoltare nelle pagine seguenti.