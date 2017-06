Trentasei anni fa Rino Gaetano moriva a seguito di un incidente stradale e dopo essere stato rifiutato da molti ospedali romani per mancanza di posti, proprio come era avvenuto al personaggio di Renzo nella sua canzone "Quando Renzo morì io ero al bar": "La strada era buia, s'andò al San Camillo/e lì non l'accettarono forse per l'orario/si pregò tutti i santi ma s'andò al San Giovanni/e lì non lo vollero per lo sciopero". Attivo discograficamente dal 1973 (anno in cui uscì il suo primo 45 giri, "I love you Maryanna/Jaqueline") al 1981, il cantautore originario di Crotone ha segnato con le sue canzoni un'epoca della musica italiana. Ancora oggi, tra le nuove generazioni, canzoni come la stessa "I love you Maryanna", "Ma il cielo è sempre più", "Berta filava", "Nuntereggae più" continuano ad essere molto apprezzate. In questa gallery vi proponiamo 10 cover delle canzoni più famose tra quelle incise da Rino Gaetano.