Tanti auguri, Moz! Il frontman degli Smiths compie 58 anni: nato a Manchester nel 1959 con il nome di Steven Patrick Morrissey, il catante è divenuto popolare negli anni '80 come voce principale degli Smiths. Nel 1987, però, ha abbandonato il gruppo, avviando una carriera solista che fino ad oggi lo ha visto pubblicare un totale di 10 album: l'ultimo, "World peace is none of your business", risale al 2014.



Abbiamo deciso di festeggiare il compleanno di Moz con questa gallery che contiene 8 copertine di Morrissey che non hanno Morrissey in copertina: cliccate su avanti per iniziare la gallery.